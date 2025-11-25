Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen nach Unfall in Sandkrug gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Sandkrug sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine bislang unbekannte Person ist in der Zeit von Montag, 24. November 2025, 19:30 Uhr, bis Dienstag, 25. November 2025, 01:00 Uhr, auf der Bahnhofstraße in Richtung Kirchhatten unterwegs gewesen. Beim Linksabbiegen in den Mühlenweg ist die Person vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße abgekommen. Auf einer Länge von rund 20 Metern wurde ein Grundstückszaun beschädigt. Die Fahrt wurde anschließend fortgesetzt.

Wer Angaben zum möglichen Verursacher machen oder den Unfallzeitraum näher eingrenzen kann, wird gebeten, unter 04407/71635-0 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

