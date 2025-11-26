Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Personen bei Verkehrsunfall auf der B212 in Ganderkesee verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Ganderkesee sind am Dienstag, 25. November 2025, gegen 14:15 Uhr, zwei Menschen leicht verletzt worden. Es entstanden zudem hohe Sachschäden.

Ein 81-jähriger Mann aus Ganderkesee war zur Unfallzeit mit einem VW auf der Straße "Bülterei" unterwegs und wollte die Bundesstraße überqueren, um die Fahrt auf dem Holler Weg fortzusetzen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 31-Jährigen aus dem Kreis Gifhorn, der die B212 mit einem Hyundai in Richtung Ganderkesee befuhr.

Der Hyundai prallte frontal in die linke Seite vom VW, wodurch beide Männer Verletzungen erlitten. Sie mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren werden. An ihren Autos entstanden erhebliche Schäden in Höhe von insgesamt etwa 23.000 Euro. Abschleppunternehmen mussten beauftragt werden.

Die Bundesstraße war nach dem Unfall zunächst voll gesperrt. Ab 15:10 Uhr konnte die Unfallstelle über einen Fahrstreifen passiert werden. Die vollständige Aufhebung der Sperrung erfolgte um 15:30 Uhr.

