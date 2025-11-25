PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit Fleischergabel gedroht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Jahnplatz gerieten am späten Montag, 24.11.2025, drei Personen in einen Streit, bei dem ein Mann ein Fleischermesser hervorholte und damit drohte. Polizisten nahmen den polizeibekannten Mann in Gewahrsam.

Gegen 23:15 Uhr wurden zwei Bielefelder an einer Bushaltestelle am Jahnplatz angesprochen. Ein 28-jähriger Steinhagener fragte den 31-Jährigen und die 19-Jährige nach Zigaretten. Als sie ihm keine gaben, entwickelte sich ein Streit zwischen den Personen.

Während der Auseinandersetzung holte der 28-Jährige eine Fleischergabel hervor und drohte damit. Die zwei Bielefelder entfernten sich und machten weitere Passanten auf den Mann aufmerksam.

Hinzugerufene Polizisten entdeckten den Mann in unmittelbarer Nähe und nahmen ihn in Gewahrsam. Bei seiner Durchsuchung fanden sie die Fleischergabel und stellten sie sicher.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

