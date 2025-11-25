Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit Fleischergabel gedroht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Jahnplatz gerieten am späten Montag, 24.11.2025, drei Personen in einen Streit, bei dem ein Mann ein Fleischermesser hervorholte und damit drohte. Polizisten nahmen den polizeibekannten Mann in Gewahrsam.

Gegen 23:15 Uhr wurden zwei Bielefelder an einer Bushaltestelle am Jahnplatz angesprochen. Ein 28-jähriger Steinhagener fragte den 31-Jährigen und die 19-Jährige nach Zigaretten. Als sie ihm keine gaben, entwickelte sich ein Streit zwischen den Personen.

Während der Auseinandersetzung holte der 28-Jährige eine Fleischergabel hervor und drohte damit. Die zwei Bielefelder entfernten sich und machten weitere Passanten auf den Mann aufmerksam.

Hinzugerufene Polizisten entdeckten den Mann in unmittelbarer Nähe und nahmen ihn in Gewahrsam. Bei seiner Durchsuchung fanden sie die Fleischergabel und stellten sie sicher.

