POL-BI: Folgemeldung: Die Polizei Duisburg bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei Kindern - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Bielefeld (ots)
Mit einer Pressemitteilung von heute (24. November) hat die Polizei Duisburg die Öffentlichkeit gebeten, bei der Suche nach zwei Vermissten (12 und 13 Jahre) zu unterstützen.
Wir berichteten: https://duisburg.polizei.nrw/20251124stadtgebiet
Der Vater des 13-Jährigen traf die beiden Vermissten gegen 13:40 Uhr an einer Haltestelle an der Essenberger Straße in Duisburg-Neuenkamp unversehrt an. Das Mädchen und der Junge befinden sich in der Obhut der Erziehungsberechtigten.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen. Die Polizei Duisburg bedankt sich für Ihre Unterstützung.
