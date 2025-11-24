Polizei Bielefeld

POL-BI: Passant möchte keine Drogen kaufen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Auf der Suche nach einem potenziellen Käufer, suchte sich ein Dealer am Freitagmittag, 21.11.2025, einen falschen Ansprechpartner aus. Der angesprochene Mann wandte sich direkt an Polizeibeamte, die in der Nähe waren.

Gegen 11:55 Uhr führten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei eine Verkehrskontrolle am Kesselbrink durch. Währenddessen wurden sie von einem Passanten angesprochen, der einen jungen Mann beschrieb, der ihm kurz zuvor Drogen angeboten hatte.

Die Polizisten entdeckten den beschriebenen Tatverdächtigen im Nahbereich und kontrollierten ihn. Bei dem polizeibekannten 23-Jährigen aus Steinheim fanden sie mehrere Verkaufseinheiten Cannabis, einige verschreibungspflichtige Medikamente und ein Pfefferspray. Sie stellten die Substanzen sowie, das Pfefferspray sicher, weil er sich innerhalb einer Waffenverbotszone befand.

Den 23-jährigen algerischen Staatsangehörigen zeigten die Beamten wegen des Handels mit Betäubungsmittel an und erteilten ihm einen Platzverweis für den Innenstadtbereich.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell