PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Warnhinweis zu Diebstählen auf Friedhöfen

Hameln-Pyrmont/Holzminden (ots)

Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden weist die Bevölkerung auf derzeit vermehrte Diebstähle auf Friedhöfen hin.

In den vergangenen Wochen kam es im Bereich der Polizeiinspektion vermehrt zu Entwendungen von Grabschmuck, Blumengestecken sowie persönlichen Wertgegenständen von Friedhofsbesucherinnen und -besuchern (u.a. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6155306 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6157590).

Diese Taten verursachen nicht nur materielle Schäden, sondern können auch erhebliche seelische Belastungen für die Betroffenen nach sich ziehen. Friedhöfe sind Orte der Trauer, der Erinnerung und der Ruhe - die Störung dieses besonderen Raumes durch Diebstähle trifft trauernde Angehörige besonders schwer.

Die Polizei sensibilisiert gemeinsam mit den friedhofsverantwortlichen Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen und weist auf diese Gefahren hin.

So können Sie sich schützen:

   - Lassen Sie keine Wertsachen in oder an Fahrzeugen zurück.
   - Lassen Sie genutzte Werkzeuge nicht unbeaufsichtigt.
   - Sichern Sie hochwertigen Grabschmuck. Dies kann durch dauerhafte
     Befestigungen oder mittels spezieller Klebstoffe geschehen.
   - Mancher Grabschmuck kann mittels Sockel und Klemmseil gesichert 
     werden.
   - Informieren Sie sich bei der zuständigen Friedhofsverwaltung 
     über die erlaubten Sicherungsmöglichkeiten.
   - Teilen Sie verdächtige Beobachtungen der Polizei mit.
   - Wenn tatsächlich etwas entwendet wurde, erstatten Sie Anzeige 
     bei der Polizei.

Seien Sie aufmerksam und melden Sie verdächtige Beobachtungen umgehend der Polizei. Nur durch gemeinsames Handeln kann verhindert werden, dass Friedhöfe als Orte der Würde und des Gedenkens durch solche Straftaten beeinträchtigt werden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 13:24

    POL-HM: Schüler nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

    Holzminden (ots) - Am Mittwoch (19.11.2025) wurde in der Von-Langen-Allee in Holzminden ein Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen lief ein 15-Jähriger im Bereich der Schule nach Unterrichtsschluss gegen 13:05 Uhr auf die Straße. Der 19-jährige Fahrer eines VW Golf konnte einen Zusammenstoß ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 12:16

    POL-HM: Pkw verunfallt und rutscht Böschung hinab

    Grünenplan (ots) - Am Mittwoch (19.11.2025) kam es gegen 20 Uhr auf der Landesstraße 484 zwischen Holzen und Grünenplan zu einem Unfall, bei dem ein 35-jähriger Fahrer eines Opel Astra von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hinabrutschte. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr der Mann aus dem Landkreis Holzminden die Landesstraße in Richtung Grünenplan. Im Bereich einer Linkskurve kam er bei ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 14:00

    POL-HM: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Porsche Cayenne

    Holzminden (ots) - Am Dienstag (18.11.2025) kam es in Holzminden zu einem Diebstahl eines schwarzen Pkw Porsche Cayenne. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Fahrzeug in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 02:40 Uhr. Der Pkw stand abgestellt in der Einfahrt eines Wohnhauses in der Westpreußenstraße. Die Polizei Holzminden sucht Zeugen, die Angaben zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren