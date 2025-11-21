Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Warnhinweis zu Diebstählen auf Friedhöfen

Hameln-Pyrmont/Holzminden (ots)

Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden weist die Bevölkerung auf derzeit vermehrte Diebstähle auf Friedhöfen hin.

In den vergangenen Wochen kam es im Bereich der Polizeiinspektion vermehrt zu Entwendungen von Grabschmuck, Blumengestecken sowie persönlichen Wertgegenständen von Friedhofsbesucherinnen und -besuchern (u.a. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6155306 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6157590).

Diese Taten verursachen nicht nur materielle Schäden, sondern können auch erhebliche seelische Belastungen für die Betroffenen nach sich ziehen. Friedhöfe sind Orte der Trauer, der Erinnerung und der Ruhe - die Störung dieses besonderen Raumes durch Diebstähle trifft trauernde Angehörige besonders schwer.

Die Polizei sensibilisiert gemeinsam mit den friedhofsverantwortlichen Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen und weist auf diese Gefahren hin.

So können Sie sich schützen:

- Lassen Sie keine Wertsachen in oder an Fahrzeugen zurück. - Lassen Sie genutzte Werkzeuge nicht unbeaufsichtigt. - Sichern Sie hochwertigen Grabschmuck. Dies kann durch dauerhafte Befestigungen oder mittels spezieller Klebstoffe geschehen. - Mancher Grabschmuck kann mittels Sockel und Klemmseil gesichert werden. - Informieren Sie sich bei der zuständigen Friedhofsverwaltung über die erlaubten Sicherungsmöglichkeiten. - Teilen Sie verdächtige Beobachtungen der Polizei mit. - Wenn tatsächlich etwas entwendet wurde, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Seien Sie aufmerksam und melden Sie verdächtige Beobachtungen umgehend der Polizei. Nur durch gemeinsames Handeln kann verhindert werden, dass Friedhöfe als Orte der Würde und des Gedenkens durch solche Straftaten beeinträchtigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell