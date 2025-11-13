Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Diebstähle auf Friedhof - Zeugen gesucht

Bodenwerder (ots)

Seit Anfang November kommt es auf dem Friedhof "Im Kälbertal" in Bodenwerder zu Diebstählen von Grabschmuck.

Bislang unbekannte Täter entwenden hierbei unter anderem Messingschalen, Messingvasen sowie Kupferfiguren von verschiedenen Grabstätten.

Die Polizei Bodenwerder hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf oder in der Nähe des Friedhofs beobachtet?

Wer kann sonstige Angaben machen, die zur Aufklärung der Taten beitragen könnten?

Auch weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533 / 408310 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell