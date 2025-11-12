PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HM: Diebstahl eines Hubwagens beim Martinimarkt - Polizei sucht Zeugen

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Samstagabend (08.11.2025), zwischen 23:00 und 00:30 Uhr, kam es im Rahmen des "Martinimarkts" in Hessisch Oldendorf zum Diebstahl eines Hubwagens des Veranstalters.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter einen gelben Handhubwagen, der in der Fußgängerzone in Höhe des Marktplatzes/Ecke Weserstraße mit Absperrmaterial abgestellt war.

Die Polizei Hessisch Oldendorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hessisch Oldendorf unter der Telefonnummer 05152/698720 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

