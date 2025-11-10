PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Boffzen (ots)

In der Nacht zu Samstag (08.11.2025) brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in das Feuerwehrgerätehaus in der Carl-Zeiss-Straße in Boffzen ein.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten es nach Diebesgut.

Im Rahmen der durchgeführten Spurensicherung konnten Hebelspuren an einer Tür festgestellt werden.

Die Täter entwendeten einen Bolzenschneider und einen hydraulischen Rettungsspreizer.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Holzminden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können oder relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

