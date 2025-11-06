Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schwerer Verkehrsunfall auf L 424 - Kleinbus kollidiert mit Baum

Emmerthal (ots)

Am Donnerstag (06.11.2025), gegen 07:40 Uhr, kam es auf der L 424 zwischen Hagenohsen und Latferde zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 45-jähriger Mann aus Emmerthal mit seinem Opel die L 424 aus Hagenohsen kommend in Fahrtrichtung Latferde.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem an einer Böschung befindlichen Baum. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb schließlich im Bereich der Fahrbahn auf dem Dach liegen.

Der Fahrer wurde von Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit und vor Ort medizinisch versorgt. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Der Emmerthaler erlitt schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L 424 vollständig gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell