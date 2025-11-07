Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Brand in Mehrfamilienhaus - Bewohner aus Wohnung gerettet

Bad Pyrmont (ots)

Am Freitag (07.11.2025), gegen 03:00 Uhr, kam es in der Ostlandstraße in Bad Pyrmont zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen geriet eine Wohnung im ersten Obergeschoss des Wohnhauses aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Der 72-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in seiner Wohnung und konnte durch eintreffende Einsatzkräfte der Feuerwehr mithilfe einer Leiter aus dem Fenster gerettet werden. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Vier weitere Hausbewohner wurden ebenfalls evakuiert. Sie konnten das Gebäude selbstständig verlassen und blieben unverletzt.

Die Feuerwehr löschte den Brand, die betroffene Wohnung brannte jedoch vollständig aus. Zwei angrenzende Wohnungen sind aufgrund der Brand- und Löschwasserschäden derzeit unbewohnbar.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Bad Pyrmont hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell