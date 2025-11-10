PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigungen und Diebstähle auf Friedhof: Polizei sucht Zeugen

Salzhemmendorf (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (05.11.2025) bis Donnerstag (06.11.2025) kam es auf dem Friedhof im Limberger Weg in Salzhemmendorf zu mehreren Sachbeschädigungen und Diebstählen an Grabstätten.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter Grabschmuck und rissen Blumen aus angelegten Beeten. Die herausgerissenen Pflanzen wurden anschließend auf den Gräbern zurückgelassen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Bad Münder hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Friedhofs gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/5064-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
