Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizei: Brand eines Pkw in Lauenstein - Zeugen gesucht

Lauenstein (ots)

Am Freitag (07.11.2025), gegen 23:45 Uhr, kam es "Im Flecken" in Salzhemmendorf (OT Lauenstein) zum Brand eines am Straßenrand geparkten Pkw.

Durch die Hitzeeinwirkung wurden zudem Fensterscheiben eines nahegelegenen Wohnhauses beschädigt.

Der Brand konnte durch eintreffende Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden.

Personen wurden nicht verletzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

Die Polizei Bad Münder hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

In diesem Rahmen ergaben sich Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.

Der beschädigte Pkw wurde in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Hannover zur weiteren Spurensicherung beschlagnahmt.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/5064-0 zu melden.

Presseanfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hannover zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell