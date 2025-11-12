Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht in Kirchohsen - Polizei sucht Zeugen

Kirchohsen (ots)

Am Freitag (07.11.2025), gegen 18:40 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Höhe des Edeka-Marktes in Emmerthal (OT Kirchohsen) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Kraftradfahrer mit nicht an die Witterungsbedingungen angepasster Geschwindigkeit die Hauptstraße in Richtung Emmern.

In Höhe der Parkplatzausfahrt des Supermarktes kam es zu einer Kollision mit dem Pkw Mercedes eines 59-jährigen Emmerthalers, der vom Parkplatz in den fließenden Verkehr einfahren wollte.

Der Kraftradfahrer stürzte daraufhin und verletzte sich augenscheinlich leicht.

Am Mercedes entstand Sachschaden.

Nach einer kurzen Kontaktaufnahme mit dem Fahrer des Pkw entfernte sich der Kraftradfahrer unerlaubt über den Parkplatz in Richtung "Zum Diestelflecken", ohne eine Feststellung seiner Identität und Unfallbeteiligung zu ermöglichen.

Der Unfallflüchtige und sein Kraftrad werden nach Angaben von Zeugen wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 185 cm groß - schlank - einen Motorradhelm tragend - rot/weiß lackierte Enduro-Maschine mit Versicherungskennzeichen

Die Polizei Emmerthal hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang und dem Unfallflüchtigen machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emmerthal unter der Telefonnummer 05155-9595022 zu melden.

