Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Porsche Cayenne

Holzminden (ots)

Am Dienstag (18.11.2025) kam es in Holzminden zu einem Diebstahl eines schwarzen Pkw Porsche Cayenne.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Fahrzeug in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 02:40 Uhr. Der Pkw stand abgestellt in der Einfahrt eines Wohnhauses in der Westpreußenstraße.

Die Polizei Holzminden sucht Zeugen, die Angaben zu dem oder den unbekannten Tätern machen können, oder relevante Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

