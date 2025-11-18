Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Supermarkt - Täter erbeuten Bargeld

Stadtoldendorf (ots)

Im Zeitraum von Samstag (15.11.2025), gegen 21:00 Uhr, bis Montag (17.11.2025), gegen 06:00 Uhr, kam es in der Hoopstraße in Stadtoldendorf zu einem Einbruch in einen Supermarkt.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter über das Dach Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Inneren brachen sie gewaltsam einen Geldautomaten auf und entwendeten Bargeld.

Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Rahmen der Ermittlungen wird zudem geprüft, ob ein Zusammenhang zu einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt in Bad Pyrmont besteht, bei dem die Täter ebenfalls versucht hatten, einen Geldautomaten aufzubrechen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6160193).

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05151/933-222 bei der Polizei Hameln zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell