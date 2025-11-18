PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verdacht des Diebstahls - Eigentümer eines Mountainbikes gesucht

Hameln (ots)

Bereits am Dienstag, den 21.10.2025, kontrollierten Polizeikräfte im Rahmen einer Personenkontrolle einen 50-jährigen Mann in der Bäckerstraße in Hameln, der Einzelteile eines hochwertigen Mountainbikes mit sich führte.

Auffällig war, dass Hinterrad und Sattel fehlten. Zudem befand sich am Vorderrad noch ein Kettenschloss. Da die kontrollierte Person keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, wurde das Fahrrad sichergestellt.

Aufgrund der vorliegenden Umstände besteht der Verdacht des Diebstahls.

Die Polizei Hameln sucht den Eigentümer des abgebildeten Fahrrads sowie Personen, die weitere Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05151/933-222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren