Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht in Bodenwerder - Polizei sucht Zeugen

Bodenwerder/Kemnade (ots)

Am Dienstag (11.11.2025), zwischen 13:00 und 14:45 Uhr, kam es in der Hamelner Straße in Bodenwerder (OT Kemnade) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte hierbei die linke Fahrzeugseite eines am Fahrbahnrand geparkten grauen Opels.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des angerichteten Schadens zu kümmern.

Die Polizei Bodenwerder hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeugführer oder dem verursachenden Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten sich telefonisch unter der Rufnummer 05533-408310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

