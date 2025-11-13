PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigungen durch Graffiti - Zeugen gesucht

Polle/Heinsen (ots)

Seit Ende August kommt es in den Bereichen Polle und Heinsen zu diversen Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien, u.a. durch Graffiti.

Bislang unbekannte Täter beschmieren hierbei diverse Objekte im öffentlichen Raum (u.a. Bushaltestellen, Schaukästen, Mauern) mit der Aufschrift "ZART" und weiteren Symbolen.

Die Polizei Bodenwerder bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet?

Wer kann sonstige Angaben machen, die zur Aufklärung der Taten beitragen könnten?

Auch weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeistation Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533 / 408310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 11:05

    POL-HM: Diebstähle auf Friedhof - Zeugen gesucht

    Bodenwerder (ots) - Seit Anfang November kommt es auf dem Friedhof "Im Kälbertal" in Bodenwerder zu Diebstählen von Grabschmuck. Bislang unbekannte Täter entwenden hierbei unter anderem Messingschalen, Messingvasen sowie Kupferfiguren von verschiedenen Grabstätten. Der Gesamtschaden beträgt ca. 3000 €. Die Polizei Bodenwerder hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 12:45

    POL-HM: Verkehrsunfallflucht in Kirchohsen - Polizei sucht Zeugen

    Kirchohsen (ots) - Am Freitag (07.11.2025), gegen 18:40 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Höhe des Edeka-Marktes in Emmerthal (OT Kirchohsen) zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Kraftradfahrer mit nicht an die Witterungsbedingungen angepasster Geschwindigkeit die Hauptstraße in Richtung Emmern. In Höhe der Parkplatzausfahrt des Supermarktes kam es ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 12:35

    POL-HM: Diebstahl eines Hubwagens beim Martinimarkt - Polizei sucht Zeugen

    Hessisch Oldendorf (ots) - Am Samstagabend (08.11.2025), zwischen 23:00 und 00:30 Uhr, kam es im Rahmen des "Martinimarkts" in Hessisch Oldendorf zum Diebstahl eines Hubwagens des Veranstalters. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter einen gelben Handhubwagen, der in der Fußgängerzone in Höhe des Marktplatzes/Ecke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren