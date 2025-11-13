Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigungen durch Graffiti - Zeugen gesucht

Polle/Heinsen (ots)

Seit Ende August kommt es in den Bereichen Polle und Heinsen zu diversen Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien, u.a. durch Graffiti.

Bislang unbekannte Täter beschmieren hierbei diverse Objekte im öffentlichen Raum (u.a. Bushaltestellen, Schaukästen, Mauern) mit der Aufschrift "ZART" und weiteren Symbolen.

Die Polizei Bodenwerder bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet?

Wer kann sonstige Angaben machen, die zur Aufklärung der Taten beitragen könnten?

Auch weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeistation Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533 / 408310 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell