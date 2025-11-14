Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 434

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Donnerstag (13.11.2025), gegen 13:40 Uhr, kam es auf der L 434 zwischen Hessisch Oldendorf und Fuhlen, in Höhe der Auffahrt zur B 83, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 65-jähriger Mann aus Hameln mit seinem Transporter die L 434 aus Fuhlen kommend in Fahrtrichtung Hessisch Oldendorf.

An der Auffahrt zur B 83 wollte er nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Audi einer 33-jährigen Autofahrerin aus Hameln, die in Richtung Fuhlen unterwegs war. Die Fahrzeuge kollidierten frontal.

Die 33-jährige Audi-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Ein im Fahrzeug mitfahrendes 1-jähriges Kind blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

Der Transporterfahrer wurde leicht verletzt.

Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die L 434 kurzfristig voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell