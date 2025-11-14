PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 434

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Donnerstag (13.11.2025), gegen 13:40 Uhr, kam es auf der L 434 zwischen Hessisch Oldendorf und Fuhlen, in Höhe der Auffahrt zur B 83, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 65-jähriger Mann aus Hameln mit seinem Transporter die L 434 aus Fuhlen kommend in Fahrtrichtung Hessisch Oldendorf.

An der Auffahrt zur B 83 wollte er nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Audi einer 33-jährigen Autofahrerin aus Hameln, die in Richtung Fuhlen unterwegs war. Die Fahrzeuge kollidierten frontal.

Die 33-jährige Audi-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Ein im Fahrzeug mitfahrendes 1-jähriges Kind blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

Der Transporterfahrer wurde leicht verletzt.

Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die L 434 kurzfristig voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 11:45

    POL-HM: Sachbeschädigungen durch Graffiti - Zeugen gesucht

    Polle/Heinsen (ots) - Seit Ende August kommt es in den Bereichen Polle und Heinsen zu diversen Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien, u.a. durch Graffiti. Bislang unbekannte Täter beschmieren hierbei diverse Objekte im öffentlichen Raum (u.a. Bushaltestellen, Schaukästen, Mauern) mit der Aufschrift "ZART" und weiteren Symbolen. Die Polizei Bodenwerder bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat in diesem ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 11:05

    POL-HM: Diebstähle auf Friedhof - Zeugen gesucht

    Bodenwerder (ots) - Seit Anfang November kommt es auf dem Friedhof "Im Kälbertal" in Bodenwerder zu Diebstählen von Grabschmuck. Bislang unbekannte Täter entwenden hierbei unter anderem Messingschalen, Messingvasen sowie Kupferfiguren von verschiedenen Grabstätten. Der Gesamtschaden beträgt ca. 3000 €. Die Polizei Bodenwerder hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren