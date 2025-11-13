PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Illegale Müllentsorgungen im Bereich Hessisch Oldendorf - Verursacher ermittelt

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Dienstagmorgen (11.11.2025) wurde der Polizeistation Hessisch Oldendorf eine größere Menge illegal entsorgten Mülls am Fahrbahnrand der Berliner Straße im Ortsteil Welsede gemeldet.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine erhebliche Menge Hausrat, Farben und sonstigen Unrat vor.

Im Verlauf des Tages ging zudem eine weitere Meldung über eine vergleichbare Müllablagerung zwischen Deckbergen und Kleinenwieden an den dortigen Kiesteichen ein.

Durch umgehend eingeleitete Ermittlungen konnte der Verursacher beider Müllablagerungen zeitnah ermittelt werden. Demnach stammten beide Ablagerungen von derselben Person.

Insgesamt wird die Menge des widerrechtlich entsorgten Mülls auf rund 28 bis 40 Kubikmeter geschätzt.

Den Verursacher erwartet nun ein Bußgeld im unteren vierstelligen Bereich. Zudem wird er die Kosten für die ordnungsgemäße Entsorgung tragen müssen.

Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden und die Stadt Hessisch Oldendorf weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Abfälle ausschließlich über die kommunalen Entsorgungseinrichtungen oder Wertstoffhöfe entsorgt werden dürfen.

Illegale Müllentsorgungen im öffentlichen Raum stellen Umweltstraftaten oder Ordnungswidrigkeiten dar und werden konsequent verfolgt.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

