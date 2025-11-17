Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht

Bad Pyrmont (ots)

In der Nacht zu Montag (17.11.2025), gegen 00:45 Uhr, kam es "An der Schwage" in Bad Pyrmont zu einem Einbruch in einen Supermarkt. Anwohner hatten Personen auf dem Dach des Gebäudes bemerkt und die Polizei verständigt.

Trotz einer umgehenden Überprüfung des Marktes konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr mit einer Drohnenstaffel im Einsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über das Dach Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Inneren versuchten sie, einen dort befindlichen Geldautomaten aufzubrechen. Der Versuch blieb jedoch erfolglos.

Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05151/933-222 bei der Polizei Hameln zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell