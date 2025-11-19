Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Herrenloser Pkw verunfallt aufgefunden - wer ist gefahren?

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Samstag (15.11.2025) stellte eine Passantin gegen 22:05 Uhr abseits des Weserradweges im Bereich des Lokenweges in Hessisch Oldendorf einen verunfallten blauen Hyundai i30 fest, welcher auf dem Dach lag und meldete dies der Polizei.

Die Polizisten fanden einen herrenlosen Pkw vor. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen in den Grünstreifen, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Absuche der Umgebung führte nicht zum Auffinden eventuell verletzter Personen. Weitere Ermittlungen führten ebenfalls nicht zur Identifizierung eines Fahrers/ einer Fahrerin.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgrund einer Unfallflucht eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zu der Fahrerin oder dem Fahrer des Fahrzeugs machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hessisch Oldendorf unter der Telefonnummer 05152/ 69872-0 zu melden.

