Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
POL-HM: 25-Jähriger bedroht Frau in Wohnung

Hameln (ots)

Am Montag (17.11.2025) kam es in der Mühlenstraße in Hameln zu einer Bedrohungslage innerhalb einer Wohnung.

Am Montagmorgen meldete ein Hinweisgeber der Polizei Hannover eine laufende Bedrohungslage. Hierbei sollte ein Mann eine Frau in einer Wohnung mit einem Messer bedrohen. Im Zuge der Ermittlungen wurde die Wohnung im Stadtgebiet Hameln lokalisiert. Einsatzkräfte der Polizei Hameln drangen in die Wohnung ein und stellten in dieser zwei Personen fest. Es handelte sich um einen 25 Jahre alten Hamelner und eine 21-jährige Frau. Die Polizisten stellten bei der Frau Verletzungen fest, weshalb sie für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Weitere polizeiliche Maßnahmen führten zur Aufhellung des Sachverhalts. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam es zu einem Streit zwischen den beiden Personen. Im weiteren Verlauf beleidigte und bedrohte der 25-Jährige die Frau und teilte diese Drohung sozial-medial mit dem Hinweisgeber. Zudem verletzte der Mann die 21-Jährige mittels stumpfer Gewalt. Da sich Hinweise auf einen psychischen Ausnahmezustand bei dem Beschuldigten ergaben, wurde dieser ärztlich begutachtet. Der 25-Jährige wurde für eine weitere Behandlung in eine Fachklinik eingeliefert.

Die Polizei Hameln ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
