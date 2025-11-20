PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Pkw verunfallt und rutscht Böschung hinab

Grünenplan (ots)

Am Mittwoch (19.11.2025) kam es gegen 20 Uhr auf der Landesstraße 484 zwischen Holzen und Grünenplan zu einem Unfall, bei dem ein 35-jähriger Fahrer eines Opel Astra von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hinabrutschte.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr der Mann aus dem Landkreis Holzminden die Landesstraße in Richtung Grünenplan. Im Bereich einer Linkskurve kam er bei plötzlich eintretenden Schneefall nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte mit seinem Pkw eine Böschung hinunter. An dem Opel Astra entstand Totalschaden. Polizisten erlangten vor Ort Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung des Fahrers durch Betäubungsmittel, weshalb diesem durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Das Ergebnis steht aus.

Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

