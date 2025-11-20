PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schüler nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Holzminden (ots)

Am Mittwoch (19.11.2025) wurde in der Von-Langen-Allee in Holzminden ein Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen lief ein 15-Jähriger im Bereich der Schule nach Unterrichtsschluss gegen 13:05 Uhr auf die Straße. Der 19-jährige Fahrer eines VW Golf konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Jugendlichen mit seinem Pkw. Hierbei erlitt der 15-jährige aus dem Landkreis Holzminden schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht werden. Der Fahrer des Golf wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 12:16

    POL-HM: Pkw verunfallt und rutscht Böschung hinab

    Grünenplan (ots) - Am Mittwoch (19.11.2025) kam es gegen 20 Uhr auf der Landesstraße 484 zwischen Holzen und Grünenplan zu einem Unfall, bei dem ein 35-jähriger Fahrer eines Opel Astra von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hinabrutschte. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr der Mann aus dem Landkreis Holzminden die Landesstraße in Richtung Grünenplan. Im Bereich einer Linkskurve kam er bei ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 14:00

    POL-HM: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Porsche Cayenne

    Holzminden (ots) - Am Dienstag (18.11.2025) kam es in Holzminden zu einem Diebstahl eines schwarzen Pkw Porsche Cayenne. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Fahrzeug in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 02:40 Uhr. Der Pkw stand abgestellt in der Einfahrt eines Wohnhauses in der Westpreußenstraße. Die Polizei Holzminden sucht Zeugen, die Angaben zu ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 11:35

    POL-HM: Herrenloser Pkw verunfallt aufgefunden - wer ist gefahren?

    Hessisch Oldendorf (ots) - Am Samstag (15.11.2025) stellte eine Passantin gegen 22:05 Uhr abseits des Weserradweges im Bereich des Lokenweges in Hessisch Oldendorf einen verunfallten blauen Hyundai i30 fest, welcher auf dem Dach lag und meldete dies der Polizei. Die Polizisten fanden einen herrenlosen Pkw vor. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen in den Grünstreifen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren