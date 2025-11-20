Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
POL-HM: Schüler nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt
Holzminden (ots)
Am Mittwoch (19.11.2025) wurde in der Von-Langen-Allee in Holzminden ein Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt.
Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen lief ein 15-Jähriger im Bereich der Schule nach Unterrichtsschluss gegen 13:05 Uhr auf die Straße. Der 19-jährige Fahrer eines VW Golf konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Jugendlichen mit seinem Pkw. Hierbei erlitt der 15-jährige aus dem Landkreis Holzminden schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht werden. Der Fahrer des Golf wurde leicht verletzt.
Rückfragen bitte an:
Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden
Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell