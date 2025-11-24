Polizei Bielefeld

POL-BI: Glätteunfall bei Schneefall

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Jöllenbeck- Am Sonntag, 23.11.2025, verlor ein PKW-Fahrer bei Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Bei Schneefall befuhr ein 26-jähriger Bielefelder gegen 18:25 Uhr mit seinem Toyota Aygo die Pödinghauser Straße in Richtung Eickumer Straße. Dort beabsichtigte er nach rechts auf die Eickumer Straße abzubiegen. Aufgrund von Straßenglätte geriet der PKW ins Rutschen und kollidierte mit dem auf der Eickumer Straße in Richtung stadtauswärts fahrenden Mercedes eines 45-Jährigen aus Enger. Rettungskräfte versorgten den leichtverletzten 45-Jährigen.

Ein Abschleppwagen transportierte den nicht mehr fahrbereiten Toyota ab. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 3500 Euro.

Die Polizei erinnert: Passen Sie die Geschwindigkeit und Ihre Fahrweise den Witterungsverhältnissen an! Sorgen Sie für Ihre freie Sicht und kratzen die Fahrzeugscheiben frei! Denken Sie an die Winterreifen oder Allwetterreifen mit der ausreichenden Profiltiefe!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell