Polizei Bielefeld

POL-BI: Flüchtiger Falschfahrer nach Unfall mit Verletztem gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Gütersloh- Herzebrock- Ein PKW-Fahrer erlitt am Freitag, 21.11.2025, bei einem Unfall auf der Zufahrt zur A 2 leichte Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen sowie den flüchtigen PKW-Fahrer.

Ein 19-jähriger Fahrer eines Peugeot 208 beabsichtigte um 05:58 Uhr an der Anschlussstelle Herzebrock Clarholz auf die A 2 in Richtung Hannover zu fahren. Nach seinen Angaben kam ihm auf der Auffahrt, kurz vor der Kurve, ein unbekannter männlicher Fahrer mit einem dunklen Kombi auf seinem Fahrstreifen (Gegenfahrbahn des Kombis) entgegen. Der Peugeot-Fahrer versuchte den Falschfahrer durch Lichthupe sowie hupen aufmerksam zu machen. Der Fahrer reagierte jedoch nicht, sondern hatte etwas leuchtendes vor seinem Gesicht (eventuell Handy). Der 19-Jährige wich daher nach rechts aus und rutschte mit seinem PKW in den Graben. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Rentruper Straße fort.

Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er beschrieb den Fahrer des dunklen Kombis als südländisch aussehenden Mann mit Bart.

Die Polizei sucht Zeugen mit der bitte, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell