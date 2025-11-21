PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener nach kurzer Flucht gefasst

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A 30 / Herford / Bünde - Polizeibeamte stellten am Donnerstag, 20.11.2025, einen betrunken Fahrer, nachdem er an der Anschlussstelle Bünde drei Verkehrsschilder umgefahren hatte und von der Unfallstelle geflüchtet war.

Einem Lkw-Fahrer fiel gegen 11:05 Uhr auf der Borsigstraße in Bünde ein stark beschädigter Toyota Proace auf. Der Fahrer bog mit dem Unfallwagen in die Klöcknerstraße ein, wo er ihn schließlich abstellte. Der Toyota hatte unter anderem zwei platte Reifen und eine Delle an Stoßstange und Motorhaube.

Als der Lkw-Fahrer den Autofahrer ansprach, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen, kam ihn ein starker Alkoholgeruch entgegen. Den Schlüssel wollte ihm der Fahrer nicht aushändigen. Stattdessen entfernte er sich vom Fahrzeug, woraufhin der Lkw-Fahrer die Polizei verständigte.

Herforder Polizeibeamte fanden den 60-jährigen Fahrer aus Osnabrück in unmittelbarer Nähe. Während des Gesprächs lallte er und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Außerdem war er nicht in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Die Beamten brachten ihn daraufhin für eine Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus. Den Wagen stellten sie sicher.

Fahrer auf der Autobahn hatten der Polizei Bielefeld bereits Beschädigungen an der Abfahrt gemeldet. Drei Verkehrsschilder waren umgefahren worden, nachdem ein Fahrer offensichtlich in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen war. Die Schäden an den Schildern und ein abgerissenes Fahrzeugteil stimmten mit den Beschädigungen am Toyota überein.

Der 60-Jährige muss sich nun wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

