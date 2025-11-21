Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorsicht vor Anlagetipps in sozialen Medien

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Über Kontaktaufnahme in den sozialen Medien locken Betrüger Ihre Opfer auf unseriöse Online-Plattformen, wo diese ihre Investitionen verlieren.

Im Juni schrieb ein Unbekannter einen 43-jährigen Bielefelder in einem sozialen Netzwerk an und fragte, ob er interessiert sei, an einer Messenger-Gruppe teilzunehmen, in der über Krypto- und Aktienhandel geschult werde. Der Bielefelder stimmte zu, übermittelte seine Handynummer und wurde in die Gruppe aufgenommen. Zunächst gab es in der Gruppe Aktien Empfehlungen und anschließend die Empfehlung des Gruppenleiters, sich auf den Krypto Handel zu konzentrieren. Dazu verschickte der Leiter einen Einladungslink zu einer Krypto-Handelsbörse, dem der Bielefelder folgte und anschließend nach den Vorgaben des Gruppenleiters handelte und investierte. Zur Verifizierung der Krypto-Geschäfte übermittelte der Bielefelder der Plattform ein Lichtbild seines Ausweises. Eine Test-Rücküberweisung des 43-Jährigen funktionierte. Solange er nach den Vorgaben des Leiters handelte, konnte er verfolgen, dass er Gewinne machte. Als er Verluste gemacht hatte, lockte die Krypto-Handelsbörse mit Bonus Aktionen und der Bielefelder investierte viel Geld. Als er verlangte, einen Teil seines Geldes ausgezahlt zu bekommen, erhielt er zunächst die Auskunft, dass er aufgrund der Bonus Aktion 30 Tage warten müsse. Es folgten weitere Ausreden. Nach den 30 Tagen wies er die Auszahlung erneut an, die gesperrt wurde. Ihm wurde mitgeteilt, dass ein Strafzahlung in Höhe von 58000 Dollar zu zahlen sei, was er nicht zahlte.

Verlassen Sie sich nicht auf Versprechen von hohen Gewinnen oder Auszahlungen in den sozialen Medien! Vertrauen Sie nicht blind Ihnen unbekannten Personen! Recherchieren Sie intensiv, bevor Sie viel Geld investieren und lassen Sie sich nicht zu schnellem Handeln drängen!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell