POL-BI: Radfahrer fährt nach Dooring-Unfall weiter
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- Am Dienstagmorgen, 18.11.2025, soll es an der Herforder Straße zu einem Dooring-Unfall gekommen sein. Die Polizei sucht die PKW-Insassen und Zeugen.
Ein 33-jähriger Bielefelder erstattete am 19.11.2025 bei der Polizei eine Strafanzeige. Er gab an, am Vortag gegen 07:20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Herforder Straße in Richtung stadtauswärts gefahren zu sein. Im Bereich der Tankstelle nahe der Walther-Rathenau-Straße, öffnete sich dann unvermittelt die Beifahrertür eines dort in der Parkbucht geparkten weißen Kastenwagens. Der 33-Jährige stürzte. Nach einem kurzen Gespräch mit den Fahrzeuginsassen, fuhr der Bielefelder weiter, ohne einen Personalien Austausch durchgeführt zu haben.
Er beschrieb die drei Insassen als Männer und circa 185 bis 190 cm groß.
Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.
