Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW ausgetestet - Unfall und Anzeige

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Mittwochmorgen, 19.11.2025, missachtete der Fahrer eines nicht zugelassenen PKW bei der Probefahrt die Vorfahrt einer Skoda-Fahrerin.

Eine 39-Jährige aus Enger befuhr mit ihrem Skoda Roomster, gegen 08:30 Uhr, den Horstheider Weg von Theesen kommend in Richtung Sudbrackstraße. Im Bereich der zweiten Ausfahrt des Mergenthalerwegs kam es zum Zusammenstoß mit dem Renault Clio eines 31-jährigen Bielefelders, der in den Einmündungsbereich einfuhr, ohne die Vorfahrt der 39-Jährigen zu achten. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von circa 4000 Euro.

Der Bielefelder gestand, den Skoda bei seinem Abbiegevorgang übersehen zu haben. Den Renault habe er am 18.11.2025 käuflich erworben und die Kennzeichen eines anderen PKW daran angebracht, um das Fahrzeug heute auszutesten.

Recherchen ergaben, dass die Kennzeichen nicht vergeben sind. Sie wurden sichergestellt. Verfahren wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell