Polizei Bielefeld

POL-BI: LKW nach Unfall mit verletzter Fahrerin auf der A 2 gesucht

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Gütersloh- Herzebrock- Eine VW-Fahrerin erlitt Dienstag, 18.11.2025, bei einem Unfall auf der A 2 leichte Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen sowie den flüchtigen LKW-Fahrer.

Eine 66-jährige Bielefelderin befuhr um 18:08 Uhr mit ihrem VW den rechten Fahrstreifen der A 2 in Richtung Hannover. Auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr ein LKW und beabsichtigte zwischen den Anschlussstellen Herzebrock-Clarholz und Rheda-Wiedenbrück den VW zu überholen. Aus bisher ungeklärter Ursache touchierte der LKW den PKW, so dass die Bielefelderin die Kontrolle über ihren VW verlor. Der PKW geriet ins Schleudern, stieß gegen die Leitplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte 66-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der rechte Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Hannover musste an der Unfallstelle für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Ein Abschleppwagen transportierte den nicht mehr fahrbereiten PKW ab.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell