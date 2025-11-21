PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter bedroht Ladendetektiv

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Unbekannter stahl am Donnerstag, 20.11.2025, Tabak und bedrohte anschließend den Ladendetektiv.

Gegen 18:20 Uhr sprach eine Kassiererin eines Supermarktes an der Artur-Ladebeck-Straße den Ladendetektiv an und machte ihn auf einen Mann und eine Frau aufmerksam. Der Mann hatte sich im Kassenbereich einer anderen Kasse zunächst eine noch unbekannte Menge von Tabak in die rechte Jackentasche gesteckt und war dann zu seiner Begleiterin an die Kasse getreten. Anschließend wurde nur der auf dem Band liegende Einkauf bezahlt und das Duo verließ das Geschäft durch den Ausgang zur Deckertstraße.

Der Ladendetektiv trat zu dem an der Bushaltestelle Deckertstraße stehenden Dieb und versuchte, ihn festzuhalten. Der Täter konnte sich losreißen und davonlaufen. Der Detektiv hielt dann seine Begleiterin fest. Daraufhin kam der Dieb zurück und bedrohte ihn, so dass er die junge Frau wieder los lies. Beide flüchteten in Richtung "An der Tonkuhle".

Der Ladendetektiv beschrieb den männlichen Täter als circa 19 Jahre alt, groß, schlank, mit dunkelblonden kurzen Haaren und einem schwarzen Piercing im Ohr. Seine weibliche Begleiterin war circa 15 bis 16 Jahre alt und hatte blonde Haare mit einer blauen Strähne.

Zeugenhinwiese nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 10:40

    POL-BI: Vorsicht vor Anlagetipps in sozialen Medien

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Über Kontaktaufnahme in den sozialen Medien locken Betrüger Ihre Opfer auf unseriöse Online-Plattformen, wo diese ihre Investitionen verlieren. Im Juni schrieb ein Unbekannter einen 43-jährigen Bielefelder in einem sozialen Netzwerk an und fragte, ob er interessiert sei, an einer Messenger-Gruppe teilzunehmen, in der über Krypto- und Aktienhandel geschult werde. Der ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 15:24

    POL-BI: Radfahrer fährt nach Dooring-Unfall weiter

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Dienstagmorgen, 18.11.2025, soll es an der Herforder Straße zu einem Dooring-Unfall gekommen sein. Die Polizei sucht die PKW-Insassen und Zeugen. Ein 33-jähriger Bielefelder erstattete am 19.11.2025 bei der Polizei eine Strafanzeige. Er gab an, am Vortag gegen 07:20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Herforder Straße in Richtung stadtauswärts gefahren zu sein. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren