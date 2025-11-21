Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter bedroht Ladendetektiv

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Unbekannter stahl am Donnerstag, 20.11.2025, Tabak und bedrohte anschließend den Ladendetektiv.

Gegen 18:20 Uhr sprach eine Kassiererin eines Supermarktes an der Artur-Ladebeck-Straße den Ladendetektiv an und machte ihn auf einen Mann und eine Frau aufmerksam. Der Mann hatte sich im Kassenbereich einer anderen Kasse zunächst eine noch unbekannte Menge von Tabak in die rechte Jackentasche gesteckt und war dann zu seiner Begleiterin an die Kasse getreten. Anschließend wurde nur der auf dem Band liegende Einkauf bezahlt und das Duo verließ das Geschäft durch den Ausgang zur Deckertstraße.

Der Ladendetektiv trat zu dem an der Bushaltestelle Deckertstraße stehenden Dieb und versuchte, ihn festzuhalten. Der Täter konnte sich losreißen und davonlaufen. Der Detektiv hielt dann seine Begleiterin fest. Daraufhin kam der Dieb zurück und bedrohte ihn, so dass er die junge Frau wieder los lies. Beide flüchteten in Richtung "An der Tonkuhle".

Der Ladendetektiv beschrieb den männlichen Täter als circa 19 Jahre alt, groß, schlank, mit dunkelblonden kurzen Haaren und einem schwarzen Piercing im Ohr. Seine weibliche Begleiterin war circa 15 bis 16 Jahre alt und hatte blonde Haare mit einer blauen Strähne.

Zeugenhinwiese nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell