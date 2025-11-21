Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei sucht Schläger-Duo

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Donnerstagmorgen, 20.11.2025, verletzten zwei Unbekannte einen Jugendlichen mit Schlägen und einem Tritt.

Ein 16-jähriger Bielefelder befand sich um 09:40 Uhr auf dem Weg vom Jahnplatz in Richtung Kesselbrink, als ihn einer von zwei unbekannten Männern ansprach und fragte, was er so gucke. Der Bielefelder antwortete kurz und beabsichtigte, seinen Weg fortzusetzen. Der Größere der beiden schubste den 16-Jährigen, so dass dieser ausrutschte und mit dem Knie auf dem Boden aufschlug. Der Kleine schlug dem Bielefelder ins Gesicht und der Größere trat zu. Dem Opfer gelang es aufzustehen, den Kleinen weg zu schubsen, eine Abwehrbewegung gegen den Größeren auszuführen und in Richtung Kesselbrink davon zu laufen. Als er sich in Höhe der Ampel Friedrich-Verleger-Straße und Kesselbrink noch einmal umsah, sah er das südländisch aussehende Duo in Richtung Jahnplatz davonlaufen.

Der Jugendliche beschrieb einen Tatverdächtigen als ungefähr 19 Jahre alt, circa 180 bis 185 cm groß, mit schwarzen zur Seite gegelten Haaren und einem Ziegenbart. Er war mit einer schwarzen Winterjacke mit Fellkapuze und schwarzer Jeans bekleidet und trug eine Louis Vuitton Umhängetasche. Der Zweite soll circa 19 bis 21 Jahre alt sein, 190 cm groß sein, einen Dreitagebart tragen und schwarze Locken haben. Er war mit einer schwarzen Winterjacke, schwarzer Jogginghose und schwarzen Reebok-Schuhen bekleidet und trug ebenfalls eine Louis Vuitton Umhängetasche.

Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell