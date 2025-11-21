PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei sucht Schläger-Duo

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Donnerstagmorgen, 20.11.2025, verletzten zwei Unbekannte einen Jugendlichen mit Schlägen und einem Tritt.

Ein 16-jähriger Bielefelder befand sich um 09:40 Uhr auf dem Weg vom Jahnplatz in Richtung Kesselbrink, als ihn einer von zwei unbekannten Männern ansprach und fragte, was er so gucke. Der Bielefelder antwortete kurz und beabsichtigte, seinen Weg fortzusetzen. Der Größere der beiden schubste den 16-Jährigen, so dass dieser ausrutschte und mit dem Knie auf dem Boden aufschlug. Der Kleine schlug dem Bielefelder ins Gesicht und der Größere trat zu. Dem Opfer gelang es aufzustehen, den Kleinen weg zu schubsen, eine Abwehrbewegung gegen den Größeren auszuführen und in Richtung Kesselbrink davon zu laufen. Als er sich in Höhe der Ampel Friedrich-Verleger-Straße und Kesselbrink noch einmal umsah, sah er das südländisch aussehende Duo in Richtung Jahnplatz davonlaufen.

Der Jugendliche beschrieb einen Tatverdächtigen als ungefähr 19 Jahre alt, circa 180 bis 185 cm groß, mit schwarzen zur Seite gegelten Haaren und einem Ziegenbart. Er war mit einer schwarzen Winterjacke mit Fellkapuze und schwarzer Jeans bekleidet und trug eine Louis Vuitton Umhängetasche. Der Zweite soll circa 19 bis 21 Jahre alt sein, 190 cm groß sein, einen Dreitagebart tragen und schwarze Locken haben. Er war mit einer schwarzen Winterjacke, schwarzer Jogginghose und schwarzen Reebok-Schuhen bekleidet und trug ebenfalls eine Louis Vuitton Umhängetasche.

Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 11:33

    POL-BI: Täter bedroht Ladendetektiv

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Unbekannter stahl am Donnerstag, 20.11.2025, Tabak und bedrohte anschließend den Ladendetektiv. Gegen 18:20 Uhr sprach eine Kassiererin eines Supermarktes an der Artur-Ladebeck-Straße den Ladendetektiv an und machte ihn auf einen Mann und eine Frau aufmerksam. Der Mann hatte sich im Kassenbereich einer anderen Kasse zunächst eine noch unbekannte Menge von Tabak in die rechte ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 10:40

    POL-BI: Vorsicht vor Anlagetipps in sozialen Medien

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Über Kontaktaufnahme in den sozialen Medien locken Betrüger Ihre Opfer auf unseriöse Online-Plattformen, wo diese ihre Investitionen verlieren. Im Juni schrieb ein Unbekannter einen 43-jährigen Bielefelder in einem sozialen Netzwerk an und fragte, ob er interessiert sei, an einer Messenger-Gruppe teilzunehmen, in der über Krypto- und Aktienhandel geschult werde. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren