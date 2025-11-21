Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit Lkw und Pedelec-Fahrerin

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Am Donnerstag, 20.11.2025, übersah ein Lkw-Fahrer beim Einfahren in einen Verkehrskreisel eine Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Dabei erlitt die Fahrradfahrerin schwere Verletzungen.

Gegen 12:50 Uhr fuhr die 49-jährige Bielefelderin mit ihrem Pedelec die Beckhausstraße in Fahrtrichtung Engersche Straße. Vor dem Kreisverkehr zur Brüggemannstraße staute sich der Verkehr, so dass die 49-Jährige mit ihrem Rad die wartenden Fahrzeuge rechts überholte.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr sie zeitgleich mit einem Lkw in den Kreisel ein. Der 66-jährige Lkw-Fahrer aus Lemgo sah die Radfahrerin nicht und stieß mit ihr zusammen.

Ihr Pedelec geriet dabei teilweise unter den Lkw und die Bielefelderin trug schwere Verletzungen davon. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblicher Verkehrsbeeinträchtigung.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell