Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher flieht ohne Beute

Bielefeld (ots)

TR / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, 22.11.2025, wurde ein Einbrecher überrascht, als er in eine Wohnung an der Münzstraße, Ecke Viktoriastraße, einbrach. Der Täter ergriff die Flucht.

Gegen 23:00 Uhr gelangte der Einbrecher auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus, anschließen hebelte er eine Wohnungstür auf. In der Wohnung wurde er von einem Bewohner überrascht und flüchtete in unbekannte Richtung aus dem Gebäude.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos.

Er war etwa 1,93m groß, dunkel gekleidet und maskiert.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

