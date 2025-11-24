POL-BI: Einbrecher flieht ohne Beute
Bielefeld (ots)
TR / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, 22.11.2025, wurde ein Einbrecher überrascht, als er in eine Wohnung an der Münzstraße, Ecke Viktoriastraße, einbrach. Der Täter ergriff die Flucht.
Gegen 23:00 Uhr gelangte der Einbrecher auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus, anschließen hebelte er eine Wohnungstür auf. In der Wohnung wurde er von einem Bewohner überrascht und flüchtete in unbekannte Richtung aus dem Gebäude.
Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos.
Er war etwa 1,93m groß, dunkel gekleidet und maskiert.
Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.
