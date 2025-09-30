PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vahrenwald: 21-Jähriger in Hotel lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Streit in einem Hotel an der Vahrenwalder Straße ist am Montag, 29.09.2025, ein 21 Jahre alter Mann bei einer Auseinandersetzung mit einem anderen Mann lebensgefährlich verletzt worden. Ein 26-Jähriger wurde von der Polizei noch vor Ort festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Fachkommissariats für Tötungsdelikte des Zentralen Kriminaldienstes Hannover gerieten gegen 14:00 Uhr zwei Reinigungskräfte während ihrer Arbeit in einem Hotel an der Vahrenwalder Straße aneinander. Im Zuge der Auseinandersetzung nutzte der 21-Jährige eine Metallstange, der 26-Jährige verletzte seinen Kontrahenten mit mehreren Stichen.

Der 21-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Inzwischen ist er außer Lebensgefahr.

Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. Einsatzkräfte nahmen ihn noch vor Ort fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

Das Fachkommissariat ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Die Hintergründe des Streits sind Gegenstand der Ermittlungen /ms, nash

