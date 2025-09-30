Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: 24-Jähriger schwer verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Am Montagabend, 29.09.2025, hat ein bislang unbekannter Mann an der Kreuzung Leibnizufer/Martin-Neuffer-Brücke einen 24-Jährigen mit mehreren Stichen schwer verletzt. Zwei Begleiter des Mannes konnten Schlimmeres verhindern, indem sie eingriffen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags und sucht Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen des Fachkommissariats für Tötungsdelikte des Zentralen Kriminaldienstes Hannover hielt sich der 24-Jährige aus Lehrte gegen 21:45 Uhr gemeinsam mit zwei Freunden an der Ampelkreuzung Leibnizufer / Martin-Neuffer-Brücke auf. Plötzlich trat ein unbekannter Mann an ihn heran und verletzte ihn mit mehreren Stichen.

Den beiden Begleitern gelang es den Verletzten vom Angreifer wegzuziehen. Der Täter flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Der 24-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der Täter wurde als ca. 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und mit schwarzen Haare beschrieben. Umfangreich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang negativ. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Identität des geflüchteten Angreifers geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell