Polizei Bielefeld

POL-BI: Seit Juli 2022 ohne Führerschein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Polizisten kontrollierten Sonntagmittag, 23.11.2025, einen PKW-Fahrer, der keinen Führerschein besaß und unter Drogen stand.

Um 13:45 Uhr hielt eine Streifenwagenbesatzung den Fahrer eines 3er BMW an der Wilhelm-Bertelsmann-Straße an. Der 42-jährige Fahrer aus Bielefeld konnte den Beamten keinen Führerschein vorzeigen. Eine Überprüfung ergab, dass er bereits seit Juli 2022 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Während des Gesprächs entstand bei den Polizisten der Verdacht, dass der 42-Jährige vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Der Bielefelder räumte ein, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Der folgende Drogen-Vortest verlief positiv.

Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss wurden eingeleitet.

