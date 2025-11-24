PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Seit Juli 2022 ohne Führerschein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Polizisten kontrollierten Sonntagmittag, 23.11.2025, einen PKW-Fahrer, der keinen Führerschein besaß und unter Drogen stand.

Um 13:45 Uhr hielt eine Streifenwagenbesatzung den Fahrer eines 3er BMW an der Wilhelm-Bertelsmann-Straße an. Der 42-jährige Fahrer aus Bielefeld konnte den Beamten keinen Führerschein vorzeigen. Eine Überprüfung ergab, dass er bereits seit Juli 2022 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Während des Gesprächs entstand bei den Polizisten der Verdacht, dass der 42-Jährige vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Der Bielefelder räumte ein, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Der folgende Drogen-Vortest verlief positiv.

Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss wurden eingeleitet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

