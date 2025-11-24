Polizei Bielefeld

POL-BI: Die Polizei Duisburg bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei Kindern

Bielefeld (ots)

Pressemitteilung der Polizei Duisburg:

Seit Sonntagvormittag (23. November) werden eine 12-Jährige sowie ein 13-Jähriger vermisst. Bei beiden Kindern kann eine Eigengefährdung bzw. eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden.

Das vermisste Duo soll am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr zuletzt auf der Gocher Straße in Duisburg gesehen worden sein. Die 12-Jährige sei im Besitz eines Tickets für den öffentlichen Personen- und Nahverkehr.

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug das Mädchen einen schwarzen Parka, eine hellblaue Jeans sowie weiße Sneaker der Firma "Nike". Ihr Wiedererkennungsmerkmal ist ein linksseitiger abgebrochener Schneidezahn. Der Junge trug eine schwarze Lederjacke, einen grauen Pullover und eine graue Jogginghose.

Intensive Fahndungsmaßnahmen an bekannten Kontaktanschriften in Duisburg und in Bielefeld sowie die Suche mit Unterstützung durch einen Mantrailer-Hund verliefen bislang erfolglos.

Fotos der beiden Vermissten finden Sie hier:

13-Jähriger https://polizei.nrw/fahndung/187153.

12-Jährige https://polizei.nrw/fahndung/187155.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der beiden Vermissten machen? Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger, die Augen offen zu halten und beim Antreffen der Kinder unverzüglich den Notruf 110 zu wählen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell