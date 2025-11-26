Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 25. November 2025, gegen 13:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Harpstedt entstanden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 61-jähriger Mann aus Hannover mit einem Dacia den rechten Fahrstreifen der zweispurigen Autobahn in Richtung Osnabrück. Zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener erkannte er zu spät, dass vor ihm ein 55-jähriger Mann aus Polen staubedingt mit einem Sattelzug zum Stehen gekommen war.

Der 61-Jährige wich noch nach rechts aus, kollidierte aber mit dem Heck des Sattelanhängers. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit, es entstanden Schäden in Höhe von 16.500 Euro. Der Mann aus Hannover hatte aber Glück und blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell