POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Mittwoch, 26. November 2025, gegen 06:30 Uhr, hoher Schaden entstanden. Eine Person erlitt leichte Verletzungen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 43-jähriger Mann aus dem Kreis Verden mit einem VW die Wildeshauser Straße in Richtung Schlutter. Beim Linksabbiegen auf die Autobahn 28 in Richtung Bremen kollidierte er mit dem Kleintransporter eines 41-Jährigen aus Magdeburg, der auf der Wildeshauser Straße in Richtung Delmenhorst unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstanden an beiden Fahrzeugen erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 40.000 Euro. Trotz des hohen Schadens erlitt lediglich der Fahrer des Transporters leichte Verletzungen, die vor Ort von Rettungskräften versorgt wurden.

Nach dem Unfall war auf der Richtungsfahrbahn Bremen der Autobahn 28 ein Abfahren an der Anschlussstelle Deichhorst nicht möglich. Auch auf der Wildeshauser Straße kam es zu Behinderungen. Nachdem beide Fahrzeuge abgeschleppt waren, musste die Fahrbahn gereinigt werden. Die Aufhebung der Sperrung war erst um 09:00 Uhr möglich.

