POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelanhänger löst sich auf der Autobahn 1 an der Anschlussstelle Vechta von Sattelzugmaschine +++ Sperrung erforderlich

Nachdem sich am Donnerstag, 27. November 2025, gegen 07:50 Uhr, ein Sattelanhänger an der Anschlussstelle Vechta von der Zugmaschine gelöst hat, musste auf der Richtungsfahrbahn Hamburg eine Sperrung eingerichtet werden. Es kam zu Behinderungen.

Ein 61-jähriger Mann aus Polen wollte mit seinem Sattelzug auf die Autobahn 1 in Richtung Hamburg auffahren. Kurz vor Beginn des Beschleunigungsstreifens löste sich der Auflieger von der Sattelzugmaschine. Der Anhänger rutschte nach links auf die Fahrbahn der Autobahn und blockierte so den rechten und mittleren Fahrstreifen. Der Asphalt und die Stützfüße des Aufliegers wurden beschädigt.

Nach dem Unfall konnte lediglich der linke Fahrstreifen der Autobahn 1 in Richtung Hamburg genutzt werden. Für die Dauer der Bergung des Anhängers war zudem das Auffahren auf die Autobahn 1 nicht möglich. Bis 11:45 Uhr kam es sowohl auf der Autobahn als auch auf der Vechtaer Straße zu Behinderungen.

