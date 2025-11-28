Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Personen bei Unfall in Hatten-Dingstede leicht verletzt +++ Sperrung der Landesstraße

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Dingstede sind am Donnerstag, 27. November 2025, gegen 16:00 Uhr, zwei Personen verletzt worden. Es entstanden hohe Schäden, die Landestraße war für rund zwei Stunden gesperrt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 40-jähriger Mann aus Wardenburg die Hatter Straße mit einem Kleintransporter in Richtung Kirchhatten. Ungefähr in Höhe des Golfplatzes scherte er zum Überholen eines Traktors mit Anhängern aus und übersah dabei den entgegenkommenden VW eines 61-Jährigen aus Ganderkesee. Durch den frontalen Zusammenstoß erlitten beide Männer Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 24.000 Euro.

Nach dem Unfall musste die Landesstraße zwischen Dingstede und Kirchhatten gesperrt werden. Der Versuch einer 77-jährigen Frau aus Ganderkesee, die Unfallstelle mit ihrem Kleinwagen durch Ausweichen auf den Grünsteifen zu umfahren, endete in einem Graben. Geräumt war die Unfallstelle gegen 18:00 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell