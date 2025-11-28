Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Frau bei Unfall in Elsfleth leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Elsfleth hat am Donnerstag, 27. November 2025, gegen 19:15 Uhr, eine Autofahrerin leichte Verletzungen erlitten.

Die 79-jährige Frau aus Hatten war zur Unfallzeit mit einem Mercedes auf der Straße "Dalsper" in Richtung Huntorf unterwegs. Ungefähr in Höhe des Mühlenwegs kam sie - wahrscheinlich durch den Gegenverkehr geblendet - nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Nach diesem Zusammenstoß kippte der Mercedes auf die linke Seite und kam so zum Stillstand.

Um die Frau aus dem Mercedes befreien zu können, rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Elsfleth, Bardenfleth, Altenhuntorf und Neuenbrok aus. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ihr Mercedes musste abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

