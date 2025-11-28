Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Freilaufender Hund reißt Schaf in Ovelgönne +++ Zeugen gesucht
Delmenhorst (ots)
Am Donnerstag, 27. November 2025, gegen 14:45 Uhr, wurde im Bereich Süder-Frieschenmoor ein Schaf gerissen. Nach Angaben von Zeugen hatte ein wildernder/freilaufender Hund dem Schaf tödliche Verletzungen zugefügt.
Wer Hinweise zum Hund oder Hundehalter geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell