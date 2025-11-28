Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Freilaufender Hund reißt Schaf in Ovelgönne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 27. November 2025, gegen 14:45 Uhr, wurde im Bereich Süder-Frieschenmoor ein Schaf gerissen. Nach Angaben von Zeugen hatte ein wildernder/freilaufender Hund dem Schaf tödliche Verletzungen zugefügt.

Wer Hinweise zum Hund oder Hundehalter geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

