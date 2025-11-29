PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brake - Trunkenheit Im Verkehr

Delmenhorst (ots)

Am 28.11.2025, gegen 22:40 Uhr, kontrolliert eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Brake auf der Strafle Golzwarderwurp in Brake den F¸hrer eines PKW. Im Rahmen der Kontrolle stellen die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 55-jährigen aus dem Kreis Cuxhaven fest. Ein angebotener Atemalkoholtest weist eine Atemalkoholkonzentration von 0,8 Promille auf. Zur Feststellung eines beweissicheren Alkoholwertes wird dem 55-jährigen eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK und DSL PI DEL
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 29.11.2025 – 11:56

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Farbschmierereien im Delmenhorster Stadtgebiet

    Delmenhorst (ots) - Am 29.11.2025 sind der Polizei Delmenhorst durch Zeugen eine Vielzahl von Farbschmierereien im gesamten Stadtgebiet gemeldet worden. Ein unbekannter Täter beschmierte am frühen Samstagmorgen die Außenfassaden diverser Objekte im Stadtgebiet Delmenhorst mit roter Farbe. Tatbetroffen sind u.a. eine Gemeinschaftsunterkunft in der Westerstraße, die ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 21:36

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall am Kreisverkehr der B211 in Petershörne

    Delmenhorst (ots) - Am Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße B211 am Kreisverkehr Petershörne zu einem Verkehrsunfall eines Pkw, der umfangreiche Bergungsmaßnahmen nach sich zog. Ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Cuxhaven befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße, aus Oldenburg kommend, in Fahrtrichtung Brake. Aus bislang ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 12:57

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Freilaufender Hund reißt Schaf in Ovelgönne +++ Zeugen gesucht

    Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 27. November 2025, gegen 14:45 Uhr, wurde im Bereich Süder-Frieschenmoor ein Schaf gerissen. Nach Angaben von Zeugen hatte ein wildernder/freilaufender Hund dem Schaf tödliche Verletzungen zugefügt. Wer Hinweise zum Hund oder Hundehalter geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren