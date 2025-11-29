Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brake - Trunkenheit Im Verkehr
Delmenhorst (ots)
Am 28.11.2025, gegen 22:40 Uhr, kontrolliert eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Brake auf der Strafle Golzwarderwurp in Brake den F¸hrer eines PKW. Im Rahmen der Kontrolle stellen die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 55-jährigen aus dem Kreis Cuxhaven fest. Ein angebotener Atemalkoholtest weist eine Atemalkoholkonzentration von 0,8 Promille auf. Zur Feststellung eines beweissicheren Alkoholwertes wird dem 55-jährigen eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.
