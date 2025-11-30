PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wüsting - Einbruch in Vereinsheim

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 29.11.2025, ist es in der Zeit von 09:45 Uhr bis 13:15 Uhr zu einem Diebstahl aus einer Hütte an der Holler Landstraße in Wüsting gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Hütte auf dem Vereinsgelände des dortigen Hundesportvereins und entwendeten Werkzeug. In diesem Zusammenhang ist ein roter Kleinwagen aufgefallen, der im Zusammenhang zu der Tat stehen könnte. Hinweise nimmt die Polizei in Hude unter 04408-809030 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
