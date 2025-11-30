Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl aus Handtasche

Delmenhorst (ots)

Am 29.11.2025, gegen 18:00 Uhr, ist es in der Weberstraße in Delmenhorst zu dem Diebstahl einer Geldbörse aus der Handtasche einer 60-jährigen Fußgängerin gekommen. Die Delmenhorsterin wurde von der unbekannten Täterschaft (eine männliche Person, eine weibliche Person) nach einer Zigarette gefragt. Im Rahmen dieser Ablenkung entwendete die Täterschaft die Geldbörse aus der Handtasche der Geschädigten. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221-1559-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell